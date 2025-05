JOKIĆ DOMINIRA = DENVER POBEĐUJE: Svi znaju formulu, ali niko je ne može zaustaviti!

DENVERU je potrebno novo sjajno izdanje Srbina kako bi slavio protiv Klipersa u sedmoj utakmici četvrtfinala Zapadne konferencije koje se igra u noći između subote i nedelje u "Bol areni" (1.30).

Ovo je najkvalitetnija od svih serija u prvoj rundu u obe konferencije, Nagetsi i Klipersi igraju neverovatno dobro, a samu kvalitet košarke je pohvalio Jokić nakon šeste utakmice rekavši da ljudi koji baš vole košarku sigurno uživaju u ovoj seriji.

Deluje da Klipersi za nijansu imaju bolji tim, širu klupu i generalno kada im je bilo veče i kada su igrali kako umeju Denver nije uspevao da im se suprotstavi.

Ipak, Nagetsi imaju nešto što niko drugi nema, a to je trostruki MVP lige, sjani Nikola Jokić. Kada timu ne ide dobro, kada se par igrača muči, Jokić je uvek tu da to "izniveliše" svojim sjajnim igrama i on je taj oko kojeg se sve vrti u igri domaćeg sastava.

Poznato je da je Denveer najteže pobediti kada mu se priključi par saigrana, kada Džoker ne uzima veliki broj šuteva ali privlači pažnju na sebe i svojim dodavanjima "seče" odbranu protivnika i ostavlja "zicere" Braunu, Gordonu i kompaniji.

Nekada je potrebno da Jokić preuzme odgovornost, kao što je bio slučaj u petoj utakmici kada je ubacio 36 poena uz 21 skok i osam asistencija pokazavši zašto je najbolji igrač na svetu.

Očekujemo da večeras odigra slično kao na toj utakmici, jednostavno mora kako bi Denver imao šanse da se plasira u narednu rundu gde boljeg iz ovog duela čeka obračun sa Oklahomom.

NAŠ TIP: Nikola Jokić +28,5 (kvota 1,89)

