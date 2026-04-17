"Pirati" žele da prekinu post: Jarčevina na meniju

SANKT Pauli i Keln se sastaju u 30. kolu Bundeslige na stadionu Milerntor u Hamburgu, u duelu koji bi mogao značajno uticati na konačnu konfiguraciju tabele.

Sankt Pauli je bez pobede već pet kola i sa samo dva postignuta gola u tom periodu, dok je primio deset, mada mora se istaći da je polovinu primio od Bajerna u porazu 0:5.

Keln deluje stabilnije, sa jednom pobedom i tri remija u poslednjih pet utakmica, a napad je postigao 10 golova.

U prvom delu sezone podelili su bodove 1:1, dok su u prethodnoj deceniji uglavnom igrali međusobno u Cvajti gde je Keln bio značajno uspešniji.

Iako je pobeda portebnija "piratima" kako bi se približili opstanku, verujemo da će "jarčevi" ostati neporaženi.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,53)