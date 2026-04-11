SILVIJU BALAĆE: FKSB i Kluž se vraćaju u normalu

* Bivši fudbaler Pokitehnike, tipuje Rumuniju 1

MOJ TIP

subota,

UTA – Botošani 1

FKSB – OCELUL 1

nedelja,

Unirea S. - Petrolul X2

KLUŽ – DINAMO 1

Metaloglobus – Ćiksereda 2

ponedeljak,

Rapid – Arđeš 1

U. Kluž – Univer. Krajova 1X

Čudni rezultati prošlog vikenda nisu mimoišli kako plej-aut tako i plej-of. Prvi od koga očekujem u normalu da ih vrati je FKSB, koji sa Ocelulom na svom terenu ne bi smeo da ponovi greške iz Botošanije, gde je dva puta stečenu prednost, olako izgubio i rivalo dozvolio da je stigne i prestigne.

Porazom u Krajovi od Univerzitatee, na „ribanju“ kod trenera završili su još i fudbaleri Kluža, čiji kvalitet nije sporan koliko zalaganje. Očekujem da svoje vrline ispolje već protiv Dinama. Drugi moj izbor za tiket je kec na Kluž.