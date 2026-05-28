"NAJBOLJE DA SE VRATIMO U PEĆINE" Vučić odgovorio na prozivke blokadera: Srbija će otići u nebesa čim prvi robot izađe iz fabrike!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Šangaja komentarisao i navode bolakdera da će ljudi ostati bez posla ukoliko dovede robote u zemlju.

- Najbolje da ukinemo i televizore. U fabrici robota će odmah da radi 250 ljudi. Najbolje da nemamo ništa da sevratimo u praistoriju da idemo u pećinu. Ne znaju oni šta bi sa sobom jedino znaju da moraju da kažu nešto suprotno od Vučića. Nemojte da pričate gluposti zbog naroda. Robotika je budućnost. Veštačka inteligecija isto. Ako mislite da će neko da odustane od toga neće... Znate li koliki broj zemanja nije u stanju da izgradi most duži od 100 metara. Preko 120 zemalja to nije u stanju. Ono što mislite da ćete uvek sa lakoćom da radite, nećete. Šta oni kažu, Srbija ode u nebesa u odnosu na sve druge u regionu kada prvi robot izađe iz fabrike. I to je ono što niko neće stići i to će da pravi razliku iz dana u dan - rekao je Vučić o navodima blokadera, hrvatskih medija, te Željka Vealjkovića.