Politika

"NAJBOLJE DA SE VRATIMO U PEĆINE" Vučić odgovorio na prozivke blokadera: Srbija će otići u nebesa čim prvi robot izađe iz fabrike!

В. Н.

28. 05. 2026. u 11:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Šangaja komentarisao i navode bolakdera da će ljudi ostati bez posla ukoliko dovede robote u zemlju.

НАЈБОЉЕ ДА СЕ ВРАТИМО У ПЕЋИНЕ Вучић одговорио на прозивке блокадера: Србија ће отићи у небеса чим први робот изађе из фабрике!

Foto: Novosti

- Najbolje da ukinemo i televizore. U fabrici robota će odmah da radi 250 ljudi. Najbolje da nemamo ništa da sevratimo u praistoriju da idemo u pećinu. Ne znaju oni šta bi sa sobom jedino znaju da moraju da kažu nešto suprotno od Vučića. Nemojte da pričate gluposti zbog naroda. Robotika je budućnost. Veštačka inteligecija isto. Ako mislite da će neko da odustane od toga neće... Znate li koliki broj zemanja nije u stanju da izgradi most duži od 100 metara. Preko 120 zemalja to nije u stanju. Ono što mislite da ćete uvek sa lakoćom da radite, nećete. Šta oni kažu, Srbija ode u nebesa u odnosu na sve druge u regionu kada prvi robot izađe iz fabrike. I to je ono što niko neće stići i to će da pravi razliku iz dana u dan - rekao je Vučić o navodima blokadera, hrvatskih medija, te Željka Vealjkovića.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJO, BUDI PONOSNA NA VUČIĆA: Završena istorijska poseta predsednika Kini (FOTO/VIDEO)
Politika

0 0

SRBIJO, BUDI PONOSNA NA VUČIĆA: Završena istorijska poseta predsednika Kini (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić završio je višednevnu zvaničnu posetu Kini tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture, dok je centralni događaj posete bilo uručenje Ordena prijateljstva, najvišeg kineskog državnog priznanja za strane državljane. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra, najavljena proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji i vođeni razgovori o dodatnom jačanju ekonomskih i političkih odnosa Beograda i Pekinga.

28. 05. 2026. u 13:30

Politika
Tenis
Fudbal
Kompanija Meridianbet – Sinonim za uspeh i verni prijatelj srpske košarke na predstojećem F4 turniru

Kompanija Meridianbet – Sinonim za uspeh i verni prijatelj srpske košarke na predstojećem F4 turniru