"DA JE OBRNUTO BOMBARDOVALI BI NAS ODAVNO": Vučić o novom teroru nad Srbima na KiM
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Šangaja komentarisao i posleednja dešavanja na KiM, tokom kojih su u nekoliko mesta uklonjeni ćirilični natpisi na objektima Železnica Srbije.
Na pitanje šta očekuje Srbe na KiM do izbora, predsednik kaže:
- Očekuje ih muka, kao i posle izbora. Zato gledamo da pomognemo onoliko koliko možemo u ovakvim uslovima, što nije mnogo, a rešenje nije u napuštanju svojih ognjišta. A da li će preduzeti nešto Zapad, posebno Evropa, uopšte ne verujem u to. Da su hteli da imaju drugačiji odnos, ne bi postavljali one koje su postavili da im budu reporteri, da im budu ovakvi, onakvi, da donose odluke o njima. Da su hteli oni bi ih naterali da formiraju Zajednicu srpskih opština i ništa od ovakvih problema ne bismo imali. Nisu hteli, namerno su hteli izazivanje tenzija i želeli su progon srpskog naroda i uživaju u tome. Da je obrnuto, bombardovali bi nas odavno i za mnogo manje stvari bombardovali su na 1999. godine. To je nešto što moramo da nosimo kao teret na leđima i da čekamo povoljniji trenutak u međunarodnim odnosima, kada će Briselski sporazum moći da bude ispunjen i kada će moći da se poštuje Povelja UN - naveo je predsednik.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)