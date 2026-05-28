Politika

"DA JE OBRNUTO BOMBARDOVALI BI NAS ODAVNO": Vučić o novom teroru nad Srbima na KiM

В. Н.

28. 05. 2026. u 11:30

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Šangaja komentarisao i posleednja dešavanja na KiM, tokom kojih su u nekoliko mesta uklonjeni ćirilični natpisi na objektima Železnica Srbije.

ДА ЈЕ ОБРНУТО БОМБАРДОВАЛИ БИ НАС ОДАВНО: Вучић о новом терору над Србима на КиМ

Foto: Printskrin/Iks/AlternativnaInternetStranica @AStranica

Na pitanje šta očekuje Srbe na KiM do izbora, predsednik kaže:

- Očekuje ih muka, kao i posle izbora. Zato gledamo da pomognemo onoliko koliko možemo u ovakvim uslovima, što nije mnogo, a rešenje nije u napuštanju svojih ognjišta. A da li će preduzeti nešto Zapad, posebno Evropa, uopšte ne verujem u to. Da su hteli da imaju drugačiji odnos, ne bi postavljali one koje su postavili da im budu reporteri, da im budu ovakvi, onakvi, da donose odluke o njima. Da su hteli oni bi ih naterali da formiraju Zajednicu srpskih opština i ništa od ovakvih problema ne bismo imali. Nisu hteli, namerno su hteli izazivanje tenzija i želeli su progon srpskog naroda i uživaju u tome. Da je obrnuto, bombardovali bi nas odavno i za mnogo manje stvari bombardovali su na 1999. godine. To je nešto što moramo da nosimo kao teret na leđima i da čekamo povoljniji trenutak u međunarodnim odnosima, kada će Briselski sporazum moći da bude ispunjen i kada će moći da se poštuje Povelja UN - naveo je predsednik.

