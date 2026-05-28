"MORAĆE SVE U LICE DA MI OBJASNE SVI KOJI SE IŽIVLJAVAJU NA MOJOJ PORODICI" Vučić: Ne plašim se ni Zvicera ni njegovih sluga

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Šangaja gde danas boravi u sklopu posete Kini govorio je i o Crnoj Gori.

Što se tiče Crne Gore, idem zato što me Ursula fon der Lajen pozvala. Inače, ne bih išao. Neću preko Pekinga, nego ću sam da odlučim kako ću. Možda ću u inat Đilasu i ovima da idem preko Trebinja, a možda i neću. Kako mi padne na pamet, ja sam slobodan čovek. Ja sam biram put svoj, kao što naš narod sam bira put, niko mu ga ne određuje.

U Tivat ću da odem, da sačekam da mi sve u lice objasne svi ti mnogo hrabri koji se iživljavaju na mojoj porodici, zato što znaju da ne mogu da im odgovaram svaki dan po ceo dan, jer imam važnija posla. Pa će jednom morati da se suoče sa nekim ko se ne plaši ni Zvicera, ni njegovih medijskih i svih ostalih slugu i koji je u stanju da im odgovori na sve. Biće zanimljivo, zabavno, ako preživim - kazao je Vučić.

