3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
18.45 Kups - Leh Poznanj UG 3+ (1.85)
21.00 Seltik - Štutgart UG 3+ (1.68)
Ukupna kvota: 5.28
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
