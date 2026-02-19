"PRISUSTVO SRBIJE NA OVAKVIM SKUPOVIMA JAČA NAŠU MEĐUNARODNU POZICIJU" Vučić obišao AI EXPO u okviru Samita o veštačkoj inteligenciji
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je AI EXPO u okviru Samita o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju zajedno sa delegacijom Republike Srbije.
- U obilasku paviljona @indiaaiexpo i najnovijih dostignuća u oblasti inovacija, superkompjutera i veštačke inteligencije. Zadivljen brzinom razvoja tehnologije koje oblikuju budućnost sveta. I zahvalan na prilici da Srbija bude deo ovog globalnog pokreta.
Ponosan što naša zemlja ima svoj nacionalni štand među malobrojnim državama koje se predstavljaju na ovom prestižnom događaju. To je jasna poruka da Srbija želi da bude aktivan učesnik u oblikovanju tehnološke budućnosti. Uveren sam da prisustvo Srbije na ovakvim skupovima dodatno jača našu međunarodnu poziciju i otvara vrata novim investicijama i partnerstvima.
Tehnološki razvoj i veštačka inteligencija za nas nisu pitanje prestiža, već ključ dugoročnog ekonomskog rasta, modernizacije države i boljeg kvaliteta života naših građana. Nastavićemo da ulažemo u znanje, infrastrukturu i inovacije, kako bi Srbija bila konkurentna i uspešna u eri novih tehnologija - napisao je Aleksandar Vučić.
Preporučujemo
"ŽELIM MIR" Vučić: Niko s ove strane nikada nije pokušao da ubije blokadera
18. 02. 2026. u 18:14
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)