"PRISUSTVO SRBIJE NA OVAKVIM SKUPOVIMA JAČA NAŠU MEĐUNARODNU POZICIJU" Vučić obišao AI EXPO u okviru Samita o veštačkoj inteligenciji

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je AI EXPO u okviru Samita o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju zajedno sa delegacijom Republike Srbije.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- U obilasku paviljona @indiaaiexpo i najnovijih dostignuća u oblasti inovacija, superkompjutera i veštačke inteligencije. Zadivljen brzinom razvoja tehnologije koje oblikuju budućnost sveta. I zahvalan na prilici da Srbija bude deo ovog globalnog pokreta.

Ponosan što naša zemlja ima svoj nacionalni štand među malobrojnim državama koje se predstavljaju na ovom prestižnom događaju. To je jasna poruka da Srbija želi da bude aktivan učesnik u oblikovanju tehnološke budućnosti. Uveren sam da prisustvo Srbije na ovakvim skupovima dodatno jača našu međunarodnu poziciju i otvara vrata novim investicijama i partnerstvima.

Tehnološki razvoj i veštačka inteligencija za nas nisu pitanje prestiža, već ključ dugoročnog ekonomskog rasta, modernizacije države i boljeg kvaliteta života naših građana. Nastavićemo da ulažemo u znanje, infrastrukturu i inovacije, kako bi Srbija bila konkurentna i uspešna u eri novih tehnologija - napisao je Aleksandar Vučić.



