SMENA TRENER "PROBUDILA" REALOVE ZVEZDE: Razigrani Madriđani su puni samopouzdanja pred gostovanje Viljarealu
"KERAMIMA" će biti poprište jednog od najzanimljivijih duela 21. kola La lige kada u 21.00 trećeplasirani Viljareal bude ugostio Real Madrid. "Žuta podmornica" igra sezonu iznad očekivanja i sa pravom gaji ambicije da se uključi u trku za titulu, dok "kraljevski klub" ne sme da izgubi korak u poteri za vodećom Barselonom.
Villarreal je posle 19 odigranih mečeva sakupio 41 bod (13 pobeda, dva remija i četiri poraza) i nalazi se na trećem mestu, sedam bodova iza Reala i osam iza Barselone, ali uz odigran meč manje.
Pobeda protiv direktnog konkurenta poslala bi snažnu poruku i dodatno podgrejala snove o istorijskoj tituli. Marselinjova ekipa posebno je ubedljiva na svom stadionu – 25 bodova iz 10 utakmica govore u prilog tome da je "Keramika" jedna od najtežih gostovanja u ligi.
Ipak, Viljareal iza sebe ima razočaravajući evropski nastup. Poraz od Ajaksa (2:1) u Ligi šampiona potvrdio je eliminaciju, a samo jedan osvojen bod iz sedam mečeva ostavio je gorak ukus.
Fokus se sada u potpunosti prebacuje na domaće prvenstvo, gde "žuta podmornica" izgleda daleko organizovanije i sigurnije.
Real Madrid dolazi u dobrom raspoloženju nakon ubedljive pobede nad Monakom (6:1) u Ligi šampiona, kao i rutinskog trijumfa nad Levanteom (2:0) u La Ligi. Ekipa Alvara Arbeloe smanjila je zaostatak za Barselonom na samo bod i eventualnom pobedom u ovom meču privremeno bi izbila na čelo tabele.
Promena trenera je prodrmala ekipu koja polako podiže formu i videćemo mogu li da je potvrde na "Keramici", a treba istaći da su ove sezone stabilni i na gostovanjima, gde su osvojili 21 bod iz 10 utakmica.
Tradicionalno, Real ima psihološku prednost protiv današnjeg rivala. Poražen je na samo šest od poslednja 54 međusobna duela, a u prvom delu sezone slavio je 3:1.
Što se tiče izostanaka, domaćin će biti oslabljen izostancima Kambvale, Koste, Kabanjesa, Komesanje i Mourinja, ali se očekuju promene u startnoj postavi, uz povratak Pareha i potencijalni ulazak Gerarda Morena.
Kod Reala, Čuameni je suspendovan, dok su Rudiger, Militao, Mendi i Aleksander-Arnold povređeni, ali se Rodrigo vraća u konkurenciju, napad bi trebali predvoditi Mbape i Vinsijus čija je "veza" proradila dolaskom Arbeloe.
Naš predlog je gol-gol, Viljareal je izuzetno efikasan kod kuće, dok Real ima individualan kvalitet i zna da kazni svaku grešku rivala.
