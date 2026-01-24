Tip fudbal

SMENA TRENER "PROBUDILA" REALOVE ZVEZDE: Razigrani Madriđani su puni samopouzdanja pred gostovanje Viljarealu

В.М.

24. 01. 2026. u 08:00

"KERAMIMA" će biti poprište jednog od najzanimljivijih duela 21. kola La lige kada u 21.00 trećeplasirani Viljareal bude ugostio Real Madrid. "Žuta podmornica" igra sezonu iznad očekivanja i sa pravom gaji ambicije da se uključi u trku za titulu, dok "kraljevski klub" ne sme da izgubi korak u poteri za vodećom Barselonom.

СМЕНА ТРЕНЕР ПРОБУДИЛА РЕАЛОВЕ ЗВЕЗДЕ: Разиграни Мадриђани су пуни самопоуздања пред гостовање Виљареалу

FOTO: Tanjug/AP

Villarreal je posle 19 odigranih mečeva sakupio 41 bod (13 pobeda, dva remija i četiri poraza) i nalazi se na trećem mestu, sedam bodova iza Reala i osam iza Barselone, ali uz odigran meč manje.

Pobeda protiv direktnog konkurenta poslala bi snažnu poruku i dodatno podgrejala snove o istorijskoj tituli. Marselinjova ekipa posebno je ubedljiva na svom stadionu – 25 bodova iz 10 utakmica govore u prilog tome da je "Keramika" jedna od najtežih gostovanja u ligi.

Ipak, Viljareal iza sebe ima razočaravajući evropski nastup. Poraz od Ajaksa (2:1) u Ligi šampiona potvrdio je eliminaciju, a samo jedan osvojen bod iz sedam mečeva ostavio je gorak ukus.

Fokus se sada u potpunosti prebacuje na domaće prvenstvo, gde "žuta podmornica" izgleda daleko organizovanije i sigurnije.

Real Madrid dolazi u dobrom raspoloženju nakon ubedljive pobede nad Monakom (6:1) u Ligi šampiona, kao i rutinskog trijumfa nad Levanteom (2:0) u La Ligi. Ekipa Alvara Arbeloe smanjila je zaostatak za Barselonom na samo bod i eventualnom pobedom u ovom meču privremeno bi izbila na čelo tabele.

Promena trenera je prodrmala ekipu koja polako podiže formu i videćemo mogu li da je potvrde na "Keramici", a treba istaći da su ove sezone stabilni i na gostovanjima, gde su osvojili 21 bod iz 10 utakmica.

Tradicionalno, Real ima psihološku prednost protiv današnjeg rivala. Poražen je na samo šest od poslednja 54 međusobna duela, a u prvom delu sezone slavio je 3:1.

Što se tiče izostanaka, domaćin će biti oslabljen izostancima Kambvale, Koste, Kabanjesa, Komesanje i Mourinja, ali se očekuju promene u startnoj postavi, uz povratak Pareha i potencijalni ulazak Gerarda Morena.

Kod Reala, Čuameni je suspendovan, dok su Rudiger, Militao, Mendi i Aleksander-Arnold povređeni, ali se Rodrigo vraća u konkurenciju, napad bi trebali predvoditi Mbape i Vinsijus čija je "veza" proradila dolaskom Arbeloe.

Naš predlog je gol-gol, Viljareal je izuzetno efikasan kod kuće, dok Real ima individualan kvalitet i zna da kazni svaku grešku rivala.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,46)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN POSLAO JASNU PORUKU O GRENANLDU

PUTIN POSLAO JASNU PORUKU O GRENANLDU