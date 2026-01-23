Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ TIKET ZA PETAK

13.00 PSPS - Adiaksa UG 3+ (1.75)

14.05 Fudžaira - Dubai siti UG 3+ (1.62)
20.00 Okser - PSŽ UG 3+ (1.53)
20.45 Inter - Piza UG 3+ (1.55)

 Ukupna kvota: 6.72

 

