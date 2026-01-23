3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PETAK
13.00 PSPS - Adiaksa UG 3+ (1.75)
20.00 Okser - PSŽ UG 3+ (1.53)
20.45 Inter - Piza UG 3+ (1.55)
Ukupna kvota: 6.72
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
23. 01. 2026. u 07:00
ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz Lige šampiona
22. 01. 2026. u 11:00
TIP PREDLAŽE LIGU EVROPE: Frajburg rutinski, golovi u Holandiji, Švajcarskoj...
22. 01. 2026. u 12:00
"GROBARI" U ŠOKU, "DELIJE" U EUFORIJI! Zvezda prodaje fudbalera za toliko novca da može odmah da kupi CEO PRVI TIM PARTIZANA!
Malme i Crvena zvezda igraju utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a neposredno pred taj megdan - pojavile su se spektakularne vesti vezane za fudbalske transfere. I to u vidu potencijalnog rekorda, koji je takav da Zvezdine "delije" već mogu da počnu da slave, a Partizanovi "grobari" da se hvataju za glavu.
22. 01. 2026. u 19:38
A ŠVEĐANI - ZAPANjENI! Evo šta su "delije" upravo uradile na ulicama Malmea (FOTO)
Malme i Crvena zvezda igraju danas utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a pred taj megdan - bilo je na momente baš "živo" na ulicama pomenutog švedskog grada.
22. 01. 2026. u 17:53 >> 18:31
OVO NISU OČEKIVALI: Novak Đoković se obratio Hrvatima na ćirilici (FOTO)
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.
22. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)