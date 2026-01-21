POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".
Sreda
20.45 Veldstoun - Tamvort X-X (5,15)
Ukupna kvota: 29,35
