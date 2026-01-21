Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

О.М.

21. 01. 2026. u 14:13

SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су предлози редакције Типа за популарну игру прелаза

FOTO: Tanjug/AP/Andrew Matthews

Sreda

20.45 Veldstoun - Tamvort X-X (5,15)

20.45 Sautempton - Šefild junajted X-X (5,70)

Ukupna kvota: 29,35

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

