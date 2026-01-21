Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

О.М.

21. 01. 2026. u 12:26

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Na linku OVDE možete da čekirate kako su juče lagano došle tri sigurice, a evo i današnjih predloga: 

Sreda

18.30 Damak - Al Nasr 2 (1.20)

18.45 AZ Alkmar - Ekselzoir 1 (1.33)
21.00 Njukasl - PSV Ajndhoven 1 (1.37)

Ukupna kvota: 2.18

