JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Na linku OVDE možete da čekirate kako su juče lagano došle tri sigurice, a evo i današnjih predloga:
Sreda
18.30 Damak - Al Nasr 2 (1.20)
21.00 Njukasl - PSV Ajndhoven 1 (1.37)
Ukupna kvota: 2.18
