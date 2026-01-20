SPORTING – PSŽ: Šampion na ispitu u Lisabonu, "lavovi" prošle godine odigrali samo jednu utakmicu na kojoj nisu postigli gol
PSŽ ove sezone izgleda daleko ozbiljnije nego prošle godine u ovo vreme.
Trenutna treća pozicija na tabeli i četiri pobede iz šest mečeva potvrđuju da su izabranici Luisa Enrikea pohvatalI konce, ali gostovanje u Lisabonu dolazi kao jedan od najtežih ispita u završnici ligaške faze.
Sporting je ekipa koja već mesecima ne zna za meč bez postignutog gola. Portugalski šampion je izuzetno opasan pred svojim navijačima, što potvrđuje i podatak od 12 postignutih golova u dosadašnjem delu takmičenja. Statistika kaže da su na pet od šest njihovih utakmica u Ligi šampiona mreže tresle na obe strane, a visok xG (očekivani golovi) na domaćem terenu garantuje da će PSŽ-ova odbrana biti pod ozbiljnim pritiskom.
Ipak, Sporting je ove sezone pokazao određene limite u okršajima sa elitnim protivnicima poput Napolija i Bajerna. PSŽ u Lisabon stiže sa autoritetom ekipe koja je dobila osam od poslednjih 12 mečeva u svim takmičenjima. Iako je teško očekivati da će „Sveci” sačuvati mrežu protiv ovako raspucanog domaćina, njihov individualni kvalitet i forma trebalo bi da prevagnu u ovom duelu.
Naš fokus je na pobedi gostiju uz golove na obe strane, jer Sporting kod kuće jednostavno ne ume da igra zatvoreno, dok PSŽ ima dovoljno municije da kazni svaki propust u odbrani „Lavova”.
NAŠ TIP: 2&GG
