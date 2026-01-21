PLAVCI KONAČNO LIČE NA ŠAMPIONSKI TIM: Kiprani su izveli nekoliko iznenađenja u LŠ, ali na strani još nisu zatresli mrežu protivnika

NA kultnom londonskom „Stamford bridžu” snage će odmeriti domaći Čelsi i kiparski Pafos u okviru sedmog kola Lige šampiona večeras u 21.00 čas.

FOTO: Tanjug/AP

Ne očekujemo ništa drugo osim sigurne pobede londonskog tima koji u novi okršaj ulazi i sa izvesnim teretom favorita. Čelsi dočekuje Kiprane u trenutku kada se pod komandnom palicom novog menadžera Lijama Roseniora ekipa konačno konsolidovala i počela da liči na šampionski sastav.

Poslednji trijumfi nad Čarltonom i Brentfordom pokazuju da je odbrana ponovo ona stara, nesalomiva pred bedemima kojima se ne prilazi lako. Rosenior je za kratko vreme uspeo da povrati veru navijačima, koji se nadaju da će se serija uspešnih rezultata nastaviti i u najjačem evropskom takmičenju.

„Plavci” su na svom terenu ove sezone već ukrotili velikane poput Barselone i Ajaksa, svaki put ostajući nesavladani. Taj podatak dovoljno govori o snazi ekipe kada igra pred svojom publikom, gde se i najveći napadi Evrope obično nasukaju.

Gosti stižu u britansku prestonicu sa velikim ambicijama, ali ipak skromnim mogućnostima za ovakav nivo fudbala. Pafos je u svojoj debitantskoj sezoni napravio nekoliko podviga, ali se čini da je Stamford bridž za njih prevelikk zalogaj u ovom trenutku.

Njihova igra na strani ove sezone u Evropi liči na uzaludne pokušaje da se odbrane od jačih rivala. Na tri gostovanja do sada nisu uspeli ni mrežu da zatresu, što dovoljno govori o njihovoj ofanzivnoj nemoći kada napuste Afroditino ostrvo.

Teško je verovati da će im poći za rukom da prekinu taj crni niz baš pred londonskom publikom koja zna kako da izvrši pritisak. Čelsijevi defanzivci deluju previše staloženo i iskusno da bi dozvolili bilo kakvo iznenađenje iz kontranapada.

Pafos će se verovatno povući od samog početka i pokušati da zgusnutim redovima odloži neodloživo pred svojim golom. Takva taktika „niskog bloka” često je viđena na Stamfordu, ali su je novi trenerovi zahtevi i brža tranzicija lopte lako rešavali.

Verujemo da će Čelsijeva navala pronaći put do mreže barem dva puta za mirnu završnicu i nova tri boda na tabeli. Kvalitet pojedinaca je neupitan, a motivacija da se dokažu novom šefu struke biće presudan faktor u probijanju kiparskog bedema.

Domaćin mora da pobedi kako bi ostao u trci za osam najboljih timova Evrope i izbegao dodatne kvalifikacije. Sve osim ubedljivog slavlja londonskog sastava predstavljalo bi veliku senzaciju o kojoj će se dugo pričati, ali mi predviđamo rutinsku pobedu.

