"MLINARI" SE VRAĆAJU U NL JUG: "Vingsi" su u dobroj formi, jure treću uzastopnu pobedu
EJVELI dočekuje Veling junajted u zaostaloj utakmici 17. kola Premijer divizije Istmijan lige.
"Mlinari" su prošle sezone ispali iz Nacionalne lige Jug što je bila četvrta uzastopna promena lige zha ekipu sa oboda Londona, nakon tri uzastopne promocije.
Postoji mogućnst da se ekspresno vrate u šesti razred engleske fudbalske priramide, ali će to možda morati da pokušaju preko doigravanja, jer samo prvak ide direktno, a trenutni lider Foukstoun ima čak 17 bodova više, doduše uz tri utakmice više.
"Milersi" ulaze u utakmicu nakon poraza od 2:0 od Dartforda u subotu. Bio je to njihov prvi poraz u gostima ove sezone i prvi poraz u 15 utakmica u svim takmičenjima.
S druge strane, "vingsi" ulaze u utakmicu u odličnoj formi, pošto su obezbedili dve uzastopne pobede nakon subotnjeg uspeha od 3:1 nad Kanvi ajlandom, sa četiri pobede od poslednjih šest u nizu.
Prethodna utakmica ovih rivala završila se konfuzijom kada je susret prekinut u nadoknadi vremena drugog poluvremena zbog kvara reflektora u avgustu.
Dok su gosti vodili sa 1:0 u poslednjim trenucima utakmice, svetla sa strane terena su se ugasila, što je dovelo do prekida igre dok je golmanu gostiju ukazivana pomoć. Gostima su na kraju dodeljena tri boda. Prošle sezone u NL Jug bilo je 1:1 u Ejveliju.
NAŠ TIP: 1-1 (2,37)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
19. 01. 2026. u 13:29
POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
19. 01. 2026. u 13:08
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
19. 01. 2026. u 12:26
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
19. 01. 2026. u 12:12
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!
Rukometna reprezentacija Srbije, nažalost, neće nastaviti svoju čudesnu priču na šampionatu Evrope 2026.
19. 01. 2026. u 22:06
SRBIJA "BIRA" RIVALA! Sada je sve poznato, evo na koga će naši vaterpolisti ići u polufinalu ako pobede Crnu Goru, a na koga ako izgube.
VATERPOLISTI Grčke pridružili su se Srbiji u polufinalu EP u Beogradu.
19. 01. 2026. u 22:31
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...
Dobro sam se osećao danas, hajde da vidimo kada će biti za par dana, izjavio je u Melburnu najbolji srpski teniser Novak Đoković na konferenciji za medije posle plasmana u drugo kolo Australijan opena.
19. 01. 2026. u 18:56
Komentari (0)