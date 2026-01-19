"MLINARI" SE VRAĆAJU U NL JUG: "Vingsi" su u dobroj formi, jure treću uzastopnu pobedu

EJVELI dočekuje Veling junajted u zaostaloj utakmici 17. kola Premijer divizije Istmijan lige.

Profimedia

"Mlinari" su prošle sezone ispali iz Nacionalne lige Jug što je bila četvrta uzastopna promena lige zha ekipu sa oboda Londona, nakon tri uzastopne promocije.

Postoji mogućnst da se ekspresno vrate u šesti razred engleske fudbalske priramide, ali će to možda morati da pokušaju preko doigravanja, jer samo prvak ide direktno, a trenutni lider Foukstoun ima čak 17 bodova više, doduše uz tri utakmice više.

"Milersi" ulaze u utakmicu nakon poraza od 2:0 od Dartforda u subotu. Bio je to njihov prvi poraz u gostima ove sezone i prvi poraz u 15 utakmica u svim takmičenjima.

S druge strane, "vingsi" ulaze u utakmicu u odličnoj formi, pošto su obezbedili dve uzastopne pobede nakon subotnjeg uspeha od 3:1 nad Kanvi ajlandom, sa četiri pobede od poslednjih šest u nizu.

Prethodna utakmica ovih rivala završila se konfuzijom kada je susret prekinut u nadoknadi vremena drugog poluvremena zbog kvara reflektora u avgustu.

Dok su gosti vodili sa 1:0 u poslednjim trenucima utakmice, svetla sa strane terena su se ugasila, što je dovelo do prekida igre dok je golmanu gostiju ukazivana pomoć. Gostima su na kraju dodeljena tri boda. Prošle sezone u NL Jug bilo je 1:1 u Ejveliju.

NAŠ TIP: 1-1 (2,37)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć