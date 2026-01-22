ZVEZDA NA KORAK OD EVROPSKOG PROLEĆA: Malme bez motiva, crveno-beli love ključne bodove u Švedskoj

Crvena zvezda gostuje Malmeu u četvrtak uveče na stadionu "Eleda" (18.45) u okviru sedmog kola ligaške faze Lige Evrope, u meču koji za domaćina nema rezultatski značaj, dok bi srpski šampion pobedom praktično osigurao plasman u nokaut fazu.

Foto: Ataimages

Švedski predstavnik se nalazi tek na 34. mestu tabele sa svega jednim osvojenim bodom iz šest utakmica i odavno je ostao bez realnih šansi za prolaz.

Malme je tokom čitave evropske kampanje delovao neuigrano i bez kontinuiteta, što potvrđuje i učinak od samo tri postignuta i čak 12 primljenih golova.

Jedini bod osvojili su još u oktobru, remijem sa Dinamom iz Zagreba (1:1), dok su u ostalim duelima redom poraženi od Ludogoreca, Viktorije Plzenj, Panatinaikosa, Notingem foresta i Porta.

Problem za Malme predstavlja i duga pauza, s obzirom na to da je domaće prvenstvo završeno, pa su jedine takmičarske utakmice bile evropske.

Uz to, domaći će biti oslabljeni neigranjem Alija Taha, Antonija Palasa i golmana Fridriha i je jasno da je fokus kluba već okrenut narednoj sezoni.

Sa druge strane, Crvena zvezda u Švedsku stiže u znatno povoljnijoj poziciji. Beograđani su 17. na tabeli sa 10 bodova i u dosadašnjem toku takmičenja pokazali su da znaju kako da igraju „na rezultat“.

Tim Dejana Stankovića, kome će ovo biti prvi evropski meč po povratku na klupu, vezao je tri pobede bez primljenog gola, protiv FKSB-a i Šturma, a prethodno je savladao i Lil u Beogradu.

Zvezda je u dosadašnjih šest kola primila samo četiri gola, što jasno govori o defanzivnoj stabilnosti, a duel u Malmeu vidi se kao idealna prilika da se napravi odlučujući korak ka proleću u Evropi.

Sa potpuno spremnim sastavom i iskusnim igračima poput Kataija, Ivanića i Krunića, crveno-beli imaju sve razloge za optimizam.

Ovo će biti prvi međusobni duel dva kluba u evropskim takmičenjima, ali razlika u trenutnoj formi, motivaciji i takmičarskom ritmu jasno ide u prilog gostima iz Beograda.

