ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

16. 01. 2026. u 11:20

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

Petak

20.00 Anesi – Amijen 1 (1,90)

20.30 Sampdorija – V. Entela 1 (2,00)

20.45 Piza – Atalanta 2 (1,60)

21.00 VBA – Midlsbro GG (1,85)

Ukupna kvota: 11,25

