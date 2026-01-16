ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Petak
20.00 Anesi – Amijen 1 (1,90)
20.30 Sampdorija – V. Entela 1 (2,00)
20.45 Piza – Atalanta 2 (1,60)
21.00 VBA – Midlsbro GG (1,85)
Ukupna kvota: 11,25
