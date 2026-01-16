Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

16. 01. 2026. u 12:00

ZA danas smo vam spremili par zanimljivih predloga.

Foto: Profimedia

Petak

20.30 Verder Bremen - Ajntraht Frankfurt GG&3+ (1,80)

20.45 Piza - Atalanta G 2-3 (2,13)
21.00 PSŽ - Lil D 2-4 (1,60)

Ukupna kvota: 6,13

