PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili par zanimljivih predloga.
Petak
20.30 Verder Bremen - Ajntraht Frankfurt GG&3+ (1,80)
21.00 PSŽ - Lil D 2-4 (1,60)
Ukupna kvota: 6,13
