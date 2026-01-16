Tip fudbal

ATALANTA NA ISPITU U TOSKANI: "Boginja provincije" juri Evropu, domaćin bije potpuno drugačiju bitku

В.М.

16. 01. 2026. u 11:30

ATALANTA će u petak uveče otvoriti novo kolo Serije A gostovanjem Pizi (20.45) u meču u kom oba tima imaju jasan, ali potpuno različit cilj. Dok tim iz Bergama hvata priključak sa mestima koje vode u Evropu, domaćin se bori da izbegne ekspresan povratak u Seriju B.

Foto: Profimedia

Ekipa Rafaelea Paladina je u odličnom naletu. Pobeda nad Torinom bila je treća uzastopna u prvenstvu, niz ostvaren prvi put ove sezone, a dodatno ohrabrenje stiglo je u vidu gola Šarla de Ketelarea, koji je konačno prekinuo golgeterski "post".

Uz to, Atalanta je u poslednjih pet ligaških mečeva primila samo jedan gol – i to od vodećeg Intera – što jasno govori o stabilnosti tima.

Sedmo mesto na tabeli deluje mnogo realnije nego pre mesec dana, a "Boginja provincije" je i dalje živa u Kupu Italije i dobro pozicionirana u Ligi šampiona.

Sve to daje za pravo gostima da u Toskani traže nova tri boda, pogotovo jer Piza ima najlošiji domaći učinak u ligi.

Novopromovisani klub je na svom terenu osvojio svega šest bodova i postigao samo jedan gol, što je poražvajuć podatak. Iako su u poslednjem kolu izvukli bod u Udinama (2:2), tim Alberta Đilardina već devet utakmica ne zna za pobedu.

Pozitivna strana je borbenost, ali bez rezultata kod kuće opstanak deluje kao nemoguća misija.

"Neroazuri" su trenutno pretposlednji na tabeli, a Leće, koje je prvo iznad crte, im beži četiri boda, tako da domaćin ne treba klonuti duhom jer je razlika i te kako nadoknadiva.

Što se tiče izostanaka, Atalanta će biti oslabljena neigranjem Lukmana (AFKON) i Belanove, Đimšiti je neizvestan, dok će sa druge strane Piza biti bez Akinsanmira, Albiola, Kuadrada, Vurala, Karaćola i Stengsa.

"Boginja provincije" pod Paladinom igra tvrdo, na malo golova, domaćin će biti povučen, tako da naš tip, dupla šansa uz 0-3 pogotka na meču, nameće sam od sebe.

NAŠ TIP: X2&0-3 (kvota 1.55)

