JUČE SU NAŠI PREDLOZI PROŠLI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.
U četvrtak smo tipovali da će Anderleht pobediti, a da Milan i Ejupsor neće izgubiti i to je bio dobitni tiket sa kvotom od 4,78.
Možete da ga čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
17.00 Ist Rifa - Al Hala Muharak 1 (1,64)
20.00 Rodez - Le Man GG (1,72)
20.00 Lijež U21 - Raal La Luvije U21 UG4+ (1,63)
Ukupna kvota: 4,59
