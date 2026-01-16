JUČE SU NAŠI PREDLOZI PROŠLI: "Tip" - tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

Foto: Profimedia

U četvrtak smo tipovali da će Anderleht pobediti, a da Milan i Ejupsor neće izgubiti i to je bio dobitni tiket sa kvotom od 4,78.

Možete da ga čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak 17.00 Ist Rifa - Al Hala Muharak 1 (1,64)

20.00 Rodez - Le Man GG (1,72)

20.00 Lijež U21 - Raal La Luvije U21 UG4+ (1,63) Ukupna kvota: 4,59

