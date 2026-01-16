Tip fudbal

JUČE SU NAŠI PREDLOZI PROŠLI: "Tip" - tiket za petak

O.М.

16. 01. 2026. u 06:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СУ НАШИ ПРЕДЛОЗИ ПРОШЛИ: Тип - тикет за петак

Foto: Profimedia

U četvrtak smo tipovali da će Anderleht pobediti, a da Milan i Ejupsor neće izgubiti i to je bio dobitni tiket sa kvotom od 4,78. 

Možete da ga čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

17.00 Ist Rifa - Al Hala Muharak 1 (1,64)
20.00 Rodez  - Le Man GG (1,72)
20.00 Lijež U21 - Raal La Luvije U21 UG4+ (1,63)

Ukupna kvota: 4,59

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva