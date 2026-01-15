Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

O.М.

15. 01. 2026. u 06:00 >> 01:26

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

Četvrtak

13.30 Ejupspor - Igdir 1X (1,85)

20.30 Anderleht - Genk 1 (1,85)
20.45 Jomo - Milan X2 (1,42)
 

Ukupna kvota: 4,78

