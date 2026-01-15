NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.
Četvrtak
13.30 Ejupspor - Igdir 1X (1,85)
20.45 Jomo - Milan X2 (1,42)
Ukupna kvota: 4,78
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NOVAK ĐOKOVIĆ SE POVREDIO? Prekinut trening na Australijan openu posle samo 12 minuta?!
NAJBOLjI teniser svih vremena Novak Đoković imao je dva zakazana treninga a navodno je drugi prekinut zbog zdravstvenih problema.
14. 01. 2026. u 16:35
ALBANCI U NEVERICI: Evo šta su "delije" upravo uradile na Kosovu i Metohiji (VIDEO)
Navijaič Crvene zvezde su danas u centru pažnje zbog onoga što su uradili na Kosovu i Metohiji.
14. 01. 2026. u 14:56
ŠOKOVI NA ROD LEJVER ARENI: Odmah ispali i Janik Siner, i Karlos Alkaraz (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
14. 01. 2026. u 13:41
Komentari (0)