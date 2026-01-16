PROŠLI SMO POLUVREME-KRAJ TIKET : Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".
Nakon što nas je pre dva dana prodao Inter, juče smo opet "uboli" tiket poluvreme-ktaj. Opet je došao jedan X-X i to ovaj put iz susedne Albanije, dok smo od Italijana, inače majstora za ovaj tip, izdvojili susret Verone i Bolonje, gde smo se odlućili na prelaz u dvoznaku X2-X2.
Taj dobitni tiket pogledajte na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
20.30 Sampdorija - Virtus Entela X-X (4,40)
20.45 Piza - Atalanta X2-X2 (1,27)
Ukupna kvota: 5,59
