3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

13. 01. 2026. u 08:35

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA UTORAK

12.00 Famalikao U23 - Leišoeš U23 UG 3+ (1.65)

13.30 Bašakšehir - Boluspor UG 3+ (1.25)
18.30 Štutgart - Ajntraht Frankfurt UG 3+ (1.50)
20.30 Hamburger - Bajer Leverkuzen UG 3+ (1.78)

Ukupna kvota: 5.51

 

