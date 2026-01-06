NAPAD JE NAJVEĆI PROBLEM ROME: Bez njega "vučica" teško može do tri boda na "Via del Mareu", a kamoli Lige šampiona
NAKON što je novu godinu otvorila porazom, Roma danas gostuje Lećeu (18.00) i ima jasan cilj, prekinuti niz slabih rezultata i ostati u trci za mesta koja vode u Ligu šampiona iduće sezone.
Rimski klub je u poslednjih pet ligaških utakmica pretrpeo čak četiri poraza, što je ozbiljno uzdrmalo ambicije o povratku u Ligu šampiona.
Povratak Đan Pjera Gasperinija u Beragmo završen je minimalnim porazom od Atalante proteklog vikenda, a „vučica“ je još jednom platila cenu neefikasnosti u napadu.
Jedinu pravu priliku propustio je Paulo Dibala, dok je kobnu grešku napravio inače pouzdani Mile Svilar.
Šesti poraz rezultatom 1:0 ove sezone dodatno je naglasio problem Rome u završnici, pa ne čudi što se već spekuliše o pojačanjima u napadu tokom zimskog prelaznog roka.
Ipak, pre toga Rimljani moraju da stabilizuju formu u utakmicama protiv rivala iz donjeg dela tabele i tako pritisnu Juve koji im je preuzeo četvrtu poziciju na tabeli.
Leće je upravo takav protivnik, iako domaćin u ovaj meč ulazi ohrabren bodom osvojenim u Torinu protiv Juventusa (1:1). Ekipa Euzebija Di Frančeska pokazala je veliku borbenost, a gol Lameka Bande i odbranjen penal Falkonea doneli su dragocen bod u borbi za opstanak.
Domaćini su se tako održali na 16. mestu, a što je još bitnije podebljali su razliku na plus pet u odnosu na osamnaestoplasiranu Veronu.
Ipak, istorija je jasno na strani Rome, Leće je dobio samo dve od poslednjih 38 međusobnih utakmica u Seriji A i verujemo da će ponovo defanzivnim pristupom pokušati da dođu do pozitivnog rezultata.
Gosti će biti oslabljeni neigranjem Manćinija, Pelegrinija i Ermosa, kao i odsustvom Ndikae zbog Afričkog kupa nacija, ali i pored toga kvalitet je na njihovoj strani.
Očekuje se reakcija Rome, čvršća igra i veći pritisak ka golu protivnika, jer svaki novi kiks može dodatno udaljiti klub sa "Olimpika" od vrha tabele.
Ne verujemo da se napad "vučice" može raspucati na "Via del Mareu" i očekujemo da Leće bude fanzivno orijentisano, tako da se naš tip nameće sam od sebe.
