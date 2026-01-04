LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja 15.00 Fiorentina - Kremoneze 1X (1,22)



20.45 PSŽ - Pariz 1&2+ (1,30) 16.00 Totenhem - Sanderlend UG 0-3 (1,27)20.45 PSŽ - Pariz 1&2+ (1,30) Ukupna kvota: 2,01

Fiorentini su potrebni bodovi u borbi za opstanak i mora osvojiti bar jedan pred svojim navijačima protiv Kremonezea.

Totenhem igra veoma tvrdo pod Frankom, pogotovo u trenutnom sastavu koji je osakaćen povredama, a znamo da Sanderlend gotovo na svakom meču u Premijer ligi veći fokus daje odbrani svog nego napadanju tuđeg gola.

PSŽ nije prvi na tabeli, Lans mu konstantno beži, vrag je odneo šalu i trijumf u gradskom derbiju je obavezna stvar za akutelnog prvaka Evrope.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć