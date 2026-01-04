LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Nedelja
15.00 Fiorentina - Kremoneze 1X (1,22)
20.45 PSŽ - Pariz 1&2+ (1,30)
Ukupna kvota: 2,01
Fiorentini su potrebni bodovi u borbi za opstanak i mora osvojiti bar jedan pred svojim navijačima protiv Kremonezea.
Totenhem igra veoma tvrdo pod Frankom, pogotovo u trenutnom sastavu koji je osakaćen povredama, a znamo da Sanderlend gotovo na svakom meču u Premijer ligi veći fokus daje odbrani svog nego napadanju tuđeg gola.
PSŽ nije prvi na tabeli, Lans mu konstantno beži, vrag je odneo šalu i trijumf u gradskom derbiju je obavezna stvar za akutelnog prvaka Evrope.
NEVERICA U DENVERU! Nove informacije o povredi Nikole Jokića (VIDEO)
Denver je poražen na gostovanju Klivlendu, međutim to sada manje brine navijače Nagetsa, pošto se u dvorani pojavio Nikola Jokić i bodrio svoje saigrače.
03. 01. 2026. u 08:27 >> 08:27
"NEMANjA RADONjIĆ MORA SKROZ DA PROMENI SVOJU GLAVU!" Zvezdan Terzić o mnogim aktuelnim temama
Prvi čovek Crvene zvezde Zvezdan Terzić se dotakao mnogih aktuelnih tema u opširnom novogodišnjem intervjuu za “Telegraf”
03. 01. 2026. u 10:29
"SVE ĆEMO URADITI DA OSVOJIMO TITULU!" Dejan Stanković pred početak priprema za nastavak sezone
Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je na početku priprema za drugi deo sezone da će on i igrači uraditi sve da osvoje titulu prvaka Srbije.
03. 01. 2026. u 11:35
