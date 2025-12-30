Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

30. 12. 2025. u 10:00

ZA danas smo vam spremili tri predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Utorak

20.30 Barnli - Njukasl G 2-4 (1,80)

20.30 Čelsi - Bornmut D 2+ (1,50)
21.15 Mančester junajted - Vulverhempton GG (1,90)
21.15 Arsenal - Aston vila D 0-2 (1,45)

Ukupna kvota: 7,44

