BLOKADER Nemanja Šarović na svom Instagram profilu tendenciozno je podelio snimak sa jedne niške proslave. Šarović je u opisu videa zapitao ko brine o našoj deci i istakao da je na snimku zabeležena proslava Javne predškolske ustanove "Pčelica". Međutim, ono što Šarović nije napomenuo jeste da je javnost u Srbiji zgrozilo ponašanje vaspitačice koja je blokaderka!