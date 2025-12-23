ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Utorak
13.15 DPMM - Penang |2+ (2,28)
Ukupna kvota: 4,33
