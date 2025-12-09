Tip fudbal

KAZASI SU PRESLABI ZA OVO TAKMIČENJE: "Crveno-beli" imaju dug put do tri boda

Olja Mrkić

09. 12. 2025. u 12:34

KAJRAT dočekuje Olimpijakos u Almatiju i nada se prvoj pobedi u Ligi šampiona.

КАЗАСИ СУ ПРЕСЛАБИ ЗА ОВО ТАКМИЧЕЊЕ: Црвено-бели имају дуг пут до три бода

fOTO: Tanjug/AP

Kajrat ima tek jedan osvojen bod u aktuelnom izdanju takmičenja, uz četiri poraza u pet odigranih utakmica, što jasno otkriva razliku u mogućnostima u odnosu na ostale timove u grupi.

Olimpijakos takođe nema naročito dobar bodovni saldo, ali poseduje daleko iskusniji sastav i dolazi iz šampionata u kom redovno igra protiv znatno snažnijih rivala od domaćina, koji u domaćem prvenstvu gotovo da nema pravu konkurenciju.

Očekuje se borben meč, pun duela i fizičkog napora, ali bi trebalo da presudi taktička disciplina i da do bodova stigne ekipa koja ima kvalitetnije pojedince u napadu, sposobne da lakše rešavaju ofanzivne akcije.

U tom segmentu Olimpijakos ima jasnu prednost.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,50)

