KAZASI SU PRESLABI ZA OVO TAKMIČENJE: "Crveno-beli" imaju dug put do tri boda
KAJRAT dočekuje Olimpijakos u Almatiju i nada se prvoj pobedi u Ligi šampiona.
Kajrat ima tek jedan osvojen bod u aktuelnom izdanju takmičenja, uz četiri poraza u pet odigranih utakmica, što jasno otkriva razliku u mogućnostima u odnosu na ostale timove u grupi.
Olimpijakos takođe nema naročito dobar bodovni saldo, ali poseduje daleko iskusniji sastav i dolazi iz šampionata u kom redovno igra protiv znatno snažnijih rivala od domaćina, koji u domaćem prvenstvu gotovo da nema pravu konkurenciju.
Očekuje se borben meč, pun duela i fizičkog napora, ali bi trebalo da presudi taktička disciplina i da do bodova stigne ekipa koja ima kvalitetnije pojedince u napadu, sposobne da lakše rešavaju ofanzivne akcije.
U tom segmentu Olimpijakos ima jasnu prednost.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,50)
