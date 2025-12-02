POSLEDNJI VOZ ZA VULVSE? Sedam vezanih poraza tokom kojih su zube pokazali samo Barnsliju i donekle Čelsiju
VULVERHEMPTON, i dalje bez pobede u Premijer ligi, dočekuje Notingem Forest u meču od ogromnog značaja.
Promena trenera nije donela preokret – Rob Edvards je upisao dva poraza na startu, bez datog gola, mada je nastup protiv Aston Vile ulio nešto optimizma.
Vulvsi su u seriji od sedam utakmica bez trijumfa i zakovani za dno tabele sa samo dva boda.
Forest je posle neuspešnog eksperimenta sa Postekogluom stabilizovao formu pod Šonom Dajšem, uz samo dva poraza u poslednjih osam mečeva.
Sedam bodova iz pet kola donelo je bekstvo do 16. mesta, a tim je na gostovanjima izgledao čvrsto, uključujući i ubedljiv trijumf nad Liverpulom na Enfildu. Morgan Gibs-Vajt je u odličnoj formi i biće glavna opasnost za domaće.
NAŠ TIP: 2 (kvota 2,25)
