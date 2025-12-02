Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

02. 12. 2025. u 12:04

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

Foto: Profimedia

Utorak

17.30 Lehija Gdanjsk - Gornjik Zabže X (3,10)

18.30 Velež - Sarajevo X (3,15)
18.30 Golden Erouz - Ama zulu X (2,92)

Ukupna kvota: 28,51

