Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

01. 12. 2025. u 12:00

ZA danas smo vam spremili veoma zanimljiv dubl.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: Profimedia

Ponedeljak

20.45 Bolonja - Kremoneze |1-2&||1-2 (2,70)

21.00 Rajo Valjekano - Valensija |1-2&||1-2 (2,75)

Ukupna kvota: 7,43

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu

NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu