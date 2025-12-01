ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Ponedeljak
20.00 Ipsvič U21 - Lester U21 |2+ (1,85)
Ukupna kvota: 3,15
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
01. 12. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
01. 12. 2025. u 07:40
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
01. 12. 2025. u 08:20
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
01. 12. 2025. u 09:05
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
FK CRVENA ZVEZDA SLAVI! Najbolji mladi vezni fudbaler sveta - na Marakani!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda obradovale su sve "delije".
01. 12. 2025. u 17:03
"DOVEDITE MI SRBINA!" Žoze Murinjo ima jedan zahtev
IZGLEDA da Žoze Murinjo ne može bez srpskih fudbalera. Portugalac bi od naredne sezone morao da sarađuje sa reprezentativcem naše zemlje.
01. 12. 2025. u 18:00
Komentari (0)