Tip fudbal

VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"

В.М.

29. 11. 2025. u 07:30

JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).

ВЛАХОВИЋЕВА РЕДОВНА МУШТЕРИЈА: Србин редовно тресе мреже Сардинијаца којима се не пише добро на Алијанц стадиону

FOTO: Tanjug/AP/Massimo Paolone

Ekipa Lućana Spaletija je u prošlom kolu remizirala sa Fjorentinom (1:1), pa i dalje nema poraz u ligi pod novim trenerom, ali dva remija i samo jedna pobeda nisu dovoljni za korak sa vodećima.

Upravo zato uspeh u Ligi šampiona protiv Bode glimta (3:2), uz čak 16 šuteva u okvir gola, deluje kao dobra najava za ovaj meč.

Juve već duže vreme ima problem sa završnicom na domaćem terenu, čak pet remija u poslednjih šest utakmica u Torinu (uz samo jednu pobedu) govore da „stara dama“ često dominira, ali teško materijalizuje šanse.

Ofanzivni pristup biti ključan, posebno ako napadači ponove energiju i agresiju iz Evrope.

Kaljari, sa druge strane, preživljava jedan od najtežih perioda u sezoni. Iako su postigli tri gola u duelu sa Đenovom, uspeli su da izvuku samo bod (3:3), čime je njihova serija bez pobede produžena na osam mečeva.

Tim Fabija Pisakanea zaustavio je crni niz poraza odigravši dva remija, ali brojke protiv ekipa iz vrha tabele deluju zabrinjavajuće – sedam mečeva, nijedna pobeda.

Ipak, tri remija u prethodna četiri gostovanja pokazuju da gosti mogu da budu veoma tvrdi, kompaktni i nezgodni u defanzivi.

Istorija međusobniih duela prednost daje domaćinima, Juventus je neporažen protiv Kaljarija na poslednjih devet duela, a Sardinijci su zadnji put slavili u Torinu davne 2009.

Od tada, četiri remija i čak dvanaest trijumfa "bjankonera". 

Onaj koji sa velikim nestrpljenjem dočekuje ovaj meč je naš Dušan Vlahović. Srpski golgeter je devet puta tresao mrežu Sardinijaca u svojoj karijeri, sa golom u sva četiri poslednja međusobna duela i otvaranjem rezultata u prethodna tri, te je jasno da mu večeraši gosti i te kako "leže".

Što se tiče izostanaka, Juventus nema novih problema sa povredama, "odmaraju" Bremer, Milik, Pinsoljo i Rugani, dok će kod kaljarija meč propustiti Mina, Maziteli, Beloti i Pedro.

Prednost naravno dajemo Juveu, a uz fiks dodajemo malo golova što je redovna pojava na mečevima "stare dame" u domaćem šampionatu od kada je kormilo preuzeo Lučano Spaleti.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 1,87)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KO JE JERMAK? Biografija desne ruke Zelenskog: Psovao Putinovog čoveka, Tramp ga ne miriše - kriv za klanicu u Bahmutu i hiljade mrtvih
Svet

0 0

KO JE JERMAK? Biografija desne ruke Zelenskog: Psovao Putinovog čoveka, Tramp ga ne miriše - kriv za "klanicu u Bahmutu" i hiljade mrtvih

DOK je predsednik Volodimir Zelenski "lice rata" u Ukrajini, njegov donedavni šef kabineta Andrej Jermak sve više je bio u centru pažnje kao najmoćniji čovek Kijeva. Nekadašnji filmski producent, a do danas glavni politički operativac, Jermak je postao i predmet sve žešćih kritika, koje ga vide kao simbol rastućeg autoritarizma.

28. 11. 2025. u 18:23

SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! Orlovi u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!
Košarka

0 11

SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! "Orlovi" u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!

Košarkaška reprezentacija Srbije je na neverovatan način započela kvalifikacije za Mundobasket: Švajcarska je usred Beograda vodila sa 23 razlike na debiju novog selektora "orlova", Dušana Alimpijevića, ali su onda Srbi napravili čudesan preokret i pobedili - konačan rezultat glasio je 90:86. Naredni meč u borbi za Svetsko prvenstvo naši košarkaši igraju u nedelju u Sarajevu, gde će od 20 časova gostovati selekciji Bosne i Hercegovine.

27. 11. 2025. u 21:14 >> 21:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)

EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)