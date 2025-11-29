VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
Ekipa Lućana Spaletija je u prošlom kolu remizirala sa Fjorentinom (1:1), pa i dalje nema poraz u ligi pod novim trenerom, ali dva remija i samo jedna pobeda nisu dovoljni za korak sa vodećima.
Upravo zato uspeh u Ligi šampiona protiv Bode glimta (3:2), uz čak 16 šuteva u okvir gola, deluje kao dobra najava za ovaj meč.
Juve već duže vreme ima problem sa završnicom na domaćem terenu, čak pet remija u poslednjih šest utakmica u Torinu (uz samo jednu pobedu) govore da „stara dama“ često dominira, ali teško materijalizuje šanse.
Ofanzivni pristup biti ključan, posebno ako napadači ponove energiju i agresiju iz Evrope.
Kaljari, sa druge strane, preživljava jedan od najtežih perioda u sezoni. Iako su postigli tri gola u duelu sa Đenovom, uspeli su da izvuku samo bod (3:3), čime je njihova serija bez pobede produžena na osam mečeva.
Tim Fabija Pisakanea zaustavio je crni niz poraza odigravši dva remija, ali brojke protiv ekipa iz vrha tabele deluju zabrinjavajuće – sedam mečeva, nijedna pobeda.
Ipak, tri remija u prethodna četiri gostovanja pokazuju da gosti mogu da budu veoma tvrdi, kompaktni i nezgodni u defanzivi.
Istorija međusobniih duela prednost daje domaćinima, Juventus je neporažen protiv Kaljarija na poslednjih devet duela, a Sardinijci su zadnji put slavili u Torinu davne 2009.
Od tada, četiri remija i čak dvanaest trijumfa "bjankonera".
Onaj koji sa velikim nestrpljenjem dočekuje ovaj meč je naš Dušan Vlahović. Srpski golgeter je devet puta tresao mrežu Sardinijaca u svojoj karijeri, sa golom u sva četiri poslednja međusobna duela i otvaranjem rezultata u prethodna tri, te je jasno da mu večeraši gosti i te kako "leže".
Što se tiče izostanaka, Juventus nema novih problema sa povredama, "odmaraju" Bremer, Milik, Pinsoljo i Rugani, dok će kod kaljarija meč propustiti Mina, Maziteli, Beloti i Pedro.
Prednost naravno dajemo Juveu, a uz fiks dodajemo malo golova što je redovna pojava na mečevima "stare dame" u domaćem šampionatu od kada je kormilo preuzeo Lučano Spaleti.
