Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

25. 11. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

Foto: Profimedia

Utorak

18.45 Galatasaraj - Rojal union 1 (1,70)

21.00 Mančester siti - Bajer Leverkuzen |1+&3+ (1,45)
21.00 Čelsi - Barselona X2&2+ (1,72)

Ukupna kvota: 4,24

Galata igra odlično u Ligi šampiona, ima fantastičan skor kod kuće i očekujemo da pobedom zauzme mesto među prvih osam na tabeli.

Nakon poraza od Njukasla, Siti će biti naoštren da napuni mrežu Leverkuzena koji igra otvoren fudbal i zbog toga predlažemo veliki broj golova na "Etihadu".

Čelsi i Barsa imaju problema sa povredama, ali u ovim sastavima blagu prednost dajemo Kataloncima čiji bi napadački potencijal trebao biti dovoljan za pozitivan rezultat na "Stamford bridžu".

