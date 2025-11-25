NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
18.45 Galatasaraj - Rojal union 1 (1,70)
21.00 Čelsi - Barselona X2&2+ (1,72)
Ukupna kvota: 4,24
Galata igra odlično u Ligi šampiona, ima fantastičan skor kod kuće i očekujemo da pobedom zauzme mesto među prvih osam na tabeli.
Nakon poraza od Njukasla, Siti će biti naoštren da napuni mrežu Leverkuzena koji igra otvoren fudbal i zbog toga predlažemo veliki broj golova na "Etihadu".
Čelsi i Barsa imaju problema sa povredama, ali u ovim sastavima blagu prednost dajemo Kataloncima čiji bi napadački potencijal trebao biti dovoljan za pozitivan rezultat na "Stamford bridžu".
