Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

24. 11. 2025. u 10:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Nedelja

18.00 Basakšehir - Trabzonspor |2+ (2,65)

18.30 Gzira - Mosta |2+ (2,90)

Ukupna kvota: 7,69

