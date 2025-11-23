Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

23. 11. 2025. u 10:24

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Nedelja

13.00 Kalitea - Panionios X (3,20)

13.00 Muranga - Šabana X (2,75)
13.00 Kabel - Mačva X (3,05)

Ukupna kvota: 26,19

