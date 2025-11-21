Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

21. 11. 2025. u 08:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA PETAK

15.45 Plzenj U19 - Češke Budejovice U19 UG 3+ (1,29)

17.00 Al Hala - Manama klub UG 3+ (1,75)
18.00 Pisek - Bohemijans 1905 B UG 3+ (1,45)
19.00 KFUM Oslo - Bode glimt UG 3+ (1,53)

 Ukupna kvota: 5,01

 

