TIP PREDLAŽE - PREMIJER LIGA ENGLESKE: Arsenalov sever Londona
*
SUBOTA,
Barnli – Čelsi 2-3
Bornmut – Vest Hem X2
Brajton – Brentford X
Fulam – Sanderlend 2
LIVERPUL – NOTINGEM 1
Volvs – Kristal Palas 1X
Njukasl – Mančester S. GG
NEDELjA,
Lids – Aston Vila 3+
ARSENAL – TOTENHEM 1
PONEDELjAK,
Mančester J. - Everton GG&3+
Liverpul bi svoju turbulentrnu sezonu, krcatu iznenađenjima, morao da umiri već narednim okršajem sa Notingemom, kome ni poslednji trijumf nad Lidsom nije uneo stabilnost.
Zahuktali Arsenal dugo nije bio toliko veliki favorit protiv Totenhema u ćuvenom derbiju severnog Londona, što pokazuje i kvota bukmejkera od 1.50 na trijumf „tobdžija“.
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
22. 11. 2025. u 09:04
KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
22. 11. 2025. u 09:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
22. 11. 2025. u 08:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)