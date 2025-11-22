Tip fudbal

TIP PREDLAŽE - PREMIJER LIGA ENGLESKE: Arsenalov sever Londona

Žarko Urošević

22. 11. 2025. u 08:40

SUBOTA, 

Barnli – Čelsi 2-3

Bornmut – Vest Hem X2

Brajton – Brentford X

Fulam – Sanderlend 2

LIVERPUL – NOTINGEM 1

Volvs – Kristal Palas 1X

Njukasl – Mančester S. GG

NEDELjA, 

Lids – Aston Vila 3+

ARSENAL – TOTENHEM 1

PONEDELjAK, 

Mančester J. - Everton GG&3+

Liverpul bi svoju turbulentrnu sezonu, krcatu iznenađenjima, morao da umiri već narednim okršajem sa Notingemom, kome ni poslednji trijumf nad Lidsom nije uneo stabilnost.

Zahuktali Arsenal dugo nije bio toliko veliki favorit protiv Totenhema u ćuvenom derbiju severnog Londona, što pokazuje i kvota bukmejkera od 1.50 na trijumf „tobdžija“.

