NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

18. 11. 2025. u 09:00 >> 00:35

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Utorak

20.45 Vels - S. Makedonija 1X&0-3 (1,51)

20.45 Austrija - Bosna i Hercegovina GG (2,00)
20.45 Španija - Turska 1&NG 1 (2,04)

Ukupna kvota: 6,16

