PRVI GOL ODLUČUJE POBEDNIKA: Derbi za opstanak na Mestalji, "slepi miševi" ovde nikada nisu izgubili od gradskog rivala

VALENSIJA i Levante dočekuju derbi grada na Mediteranu u atmosferi opterećenoj brigom, pritiskom i bojaznošću od zone ispadanja. uje Levante u meču La lige koji bi mogao da značajno promeni stanje na tabeli za obe ekipe.

„Slepi miševi“ više od dva meseca čekaju prvenstvenu pobedu i u susret ulaze sa samo deset bodova iz prvih dvanaest kola, dok je Levante još niže, sa jednim bodom manje i položajem koji već upozorava na borbu za goli opstanak.

Iako je igra Valensije bila razočaravajuća u dobrom delu jeseni, remi protiv Betisa pre reprezentativne pauze mogao bi da posluži kao neophodni podsticaj. Trener Korberan se mučio da nađe pobedničku formulu, ali je njegov tim većinu svojih bodova ipak osvojio na „Mestalji“, što uliva kakav-takav optimizam uoči derbija.

Istorija ovog duela svakako stoji uz domaćina: Valensija nikada nije izgubila od Levantea kao domaćin, a ukupni bilans u poslednjih deceniju i po takođe ubedljivo ide u korist „slepih miševa“. Psihološka prednost bi mogla da odigra važnu ulogu u utakmici gde je tenzija neminovna.

Levante se, s druge strane, još uvek prilagođava povratku u La Ligu. Povremeni naleti dobre igre nisu bili dovoljni da prikriju probleme u odbrani, koja je primila 23 gola u 12 kola. Ipak, zanimljivo je da su čak osam od devet bodova osvojili na gostovanjima, što ovaj meč čini neizvesnijim nego što pozicije na tabeli govore.

Eta Ejong je najveće oružje gostiju i igrač o kome se sve više govori širom Evrope. Njegova brzina i okretnost mogu da ugroze nestabilnu poslednju liniju domaćih, posebno u periodima kada Valensija pritisne visoko i ostavi prazan prostor iza leđa.

Korberan ni za ovaj meč neće moći da računa na Dijahabija i Fulkijea, dok će spremnost Ramazanija za nastup biti procenjena uoči samog meča. Sa druge strane, u tim Levantea se vraća Vensedora posle suspenzije, što bi trebalo da stabilizuje sredinu terena i omogući više slobode igračima u ofanzivi.

Obe ekipe u meč ulaze sa jasnom svešću da prvi gol može odlučiti tok meča. Valensija na domaćem terenu deluje zrelije u ključnim trenucima, dok je Levante efikasniji na gostovanjima. Upravo kombinacija domaćeg terena, istorijskog rivalteta i imperativa pobede može biti presudna.

Očekuje se borben meč, sa dovoljno prilika na obe strane, ali i sa blagom prednošću Valensije koja bi mogla da prekine crnu seriju.

