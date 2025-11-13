Tip fudbal

IRSKA - PORTUGAL: Domaćin i dalje drži sudbinu u svojim rukama, ali to večeras može da se promeni

Olja Mrkić

13. 11. 2025. u 15:37

IRSKA i Portugal će se suočiti u četvrtak na stadionu Aviva u Dablinu u petom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

FOTO: AP/Tanjug

Irska igra kod kuće i to im daje blagu prednost, ali ako Portugal bude igrao na svoj način, to neće biti od velike pomoći domaćinima.

Zeleni imaju sudbinu u svojim rukama, ali čak i ako izgube u zavisnosti od ishoda meča Jermenija - Mađarska imaju čemu da se nadaju u poslednjem kolu mada će im bit ineophodna pobeda u Mađarskoj a možda i poraz Jermenije u Portugalu.

Ova dva tima se dobro poznaju, Portugal je dominirao u poslednjem susretu i tražiće još jednu pobedu ovde. Uz dvojku očekujemo tri gola ili manje.

NAŠ TIP: 2&0-3 (kvota 2,06)

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

