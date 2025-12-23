RUSI OTKRILI ŠTA SU KORISTILI U MASOVNOM UDARU NA UKRAJINU: Svi određeni ciljevi su pogođeni

RUSKE oružane snage su jutros pokrenule masovni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i povezane energetske objekte, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: Profimedia

Kako je navedeno, udar je izveden "upotrebom oružja dugog dometa, visoke preciznosti uključujući hipersonične rakete "Kinžal" i bespilotne letelice dugog dometa", kao odgovor, kako se tvrdi "na terorističke napade Kijeva na civilne mete u Rusiji".

- Ciljevi udara su postignuti. Svi određeni ciljevi su pogođeni - saopštilo je rusko ministarstvo, prenosi Ukrinform.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da su tri osobe, među kojima i četvorogodišnje dete, poginule u ruskim masovnim napadima tokom noći na Ukrajinu.

On je takođe naveo da je Rusija tokom noći i jutra lansirala na Ukrajinu više od 650 dronova, uglavnom tipa "šahed", i više od 30 raketa, pogodivši najmanje 13 regiona.

Ukrajinski predsednik je rekao da su napadi pretežno ciljali energetski sektor i civilnu infrastrukturu, izazivajući prekide struje u više oblasti.