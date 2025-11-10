Tip fudbal

CRNO-BELI JURE ČETVRTI TRIJUMF U NIZU: Gostima počelo da gori pod nogama

BURGOS želi da nastavi seriju pobeda kada mu u goste dođe Kasteljon u 13. kolu španske segunde.

Foto: Profimedia

Burgos je ove sezone kod kuće izgubio sao od prošlogodišnjeg člana Primere Valjadolida, a to im je za sada i poslednji poraz. 

Zahvaljujući tome došao je na poziciju koja vodi u plej-of, a ne zaostaje mnogo - samo dva boda  za mestima koje vode direktno u Primeru.

S druge strane, Kasteljon je u donjem delu tabele sa samo bodom iznad zone ispadanja.

Utakmice Kasteljona najčešće dođu na kraju kako su bile i na poluvremenu, a pošto očekujemo pobedu Burgosa, onda neka bude iz keca u kec, što je i najčešći ishod utakmica "bjankinegrosa".

NAŠ TIP: 1-1 (kvota 4,30)

