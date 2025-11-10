DOMAĆI SE VRAĆAJU NA POBEDNIČKU STAZU: "Šverceri" bez bodfa u gostima ove sezone
SILEKS dočekuje poslednjeplasirani Škupi u 13. kolu makedonske Prve lige.
Iako je domaća ekipa u krizi rezultata, sve sem njihove pobede ovde bilo bi ravno senzaciji, jer su gosti u dosadašnjem delu prvenstva uspeli da osvoje samo jedan bod i to protiv pretposlednje ekipe Rabotničkog.
Sileks, inače vicešampion S. Makedonije, vezao je dve utakmice bez pobede, pošto je nakon poraza od lidera Vardara usledio neočekivani remi u Strumici.
Ekipa iz Kratova postiže više od dva gola po utakmici, a prima nešto više od jednog.
S druge strane, gosti iz skopske čaršije postižu manje od gola po meču, a primaju skoro tri. U gostima su izgubili sve utakmice a na poslednje dve ukupno primili osam golova.
NAŠ TIP: 1&D3+ (kvota 2,06)
