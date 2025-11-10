Tip fudbal

DOMAĆI SE VRAĆAJU NA POBEDNIČKU STAZU: "Šverceri" bez bodfa u gostima ove sezone

Olja Mrkić

10. 11. 2025. u 10:16

SILEKS dočekuje poslednjeplasirani Škupi u 13. kolu makedonske Prve lige.

ДОМАЋИ СЕ ВРАЋАЈУ НА ПОБЕДНИЧКУ СТАЗУ: Шверцери без бодфа у гостима ове сезоне

FOTO: Profimedia

Iako je domaća ekipa u krizi rezultata, sve sem njihove pobede ovde bilo bi ravno senzaciji, jer su gosti u dosadašnjem delu prvenstva uspeli da osvoje samo jedan bod i to protiv pretposlednje ekipe Rabotničkog.

Sileks, inače vicešampion S. Makedonije, vezao je dve utakmice bez pobede, pošto je nakon poraza od lidera Vardara usledio neočekivani remi u Strumici.

Ekipa iz Kratova postiže više od dva gola po utakmici, a prima nešto više od jednog. 

S druge strane, gosti iz skopske čaršije postižu manje od gola po meču, a primaju skoro tri. U gostima su izgubili sve utakmice a na poslednje dve ukupno primili osam golova.

NAŠ TIP: 1&D3+ (kvota 2,06)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG