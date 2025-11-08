3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
15.30 Bajer Leverkuzen - Hajdenhajm UG 3+ (1,53)
21.00 Čelsi - Vulverhempton UG 3+ (1,65)
21.05 Monako - Lans UG 3+ (1,55)
Ukupna kvota: 5,95
