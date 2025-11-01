Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

01. 11. 2025. u 10:20

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Subota

18.00 Napoli - Komo X (3,30)

18.30 Real Sosijedad - Atletik Bilbao X (3,00)
18.30 Totenhem - Čelsi X (3,50)

Ukupna kvota: 34,65

