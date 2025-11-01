Tip fudbal

I OVO SMO JUČE POGODILI: Novi predlozi Tip redakcije za mečeve na kojima će se mreže "sigurno" tresti

В.М.

01. 11. 2025. u 09:00

PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka.

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

3+ TIKET ZA SUBOTU

13.00 Reding U21 - Fulam U21 UG 3+ (1,35)

14.00 Opava - Taborsko UG 3+ (2,00)
15.30 Hajdenhajm - Ajntraht Frankfurt UG 3+ (1,50)
17.00 PSŽ - Nica UG 3+ (1,35)

 Ukupna kvota: 5,47

 

