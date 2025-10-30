BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Četvrtak
13.00 Vršac - Tekstilac X (2,85)
15.00 Ufa - Neftehimik X (2,85)
Ukupna kvota: 19,65
