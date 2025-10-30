DELUJE DA ĆE SE ULOŽENI NOVAC ISPLATITI: Skupo plaćene zvezde domaćina su otvorile sezonu u stilu

TREĆE kolo odbojkaške Superlige Italija zatvoriće Verona i Milano koji se sastaju u gradu ljubavi od 20 časova i 30 minuta.

Foto: Profimedia

Odlučila je uprava Verone da uloži ozbiljan novac preko leta i napravi tim konkurentan za titulu što publika domaćeg sastava, koja je sigurno najbolja u ligi, i zaslužuje.

Prvi veliki potez napravljen je na klupi, Radostin Stojčev je napustio tim usred plej-ofa prošle sezone, a na njegovo mesto doveden je selektor Slovenije i doskorašnji trener Trentina, Fabio Soli.

Sjajni Italijan je sa Trentinom dva puta osvojio Superligu kao i dugo čekanu Ligu šampiona, radi se o jednom od najboljih stručnjaka na svetu i njegov dolazak dovoljno govori o ambicijama kluba.

Što se tiče pojačanja u polju, ne zna se koje je bolje od kojeg. Najveće ime je jedan od najboljih tehničara sveta Majka Kristenson koji se vraća u Italiji nakon četvorogodišnje avanture u Zenitu, a pored njega doveden je i supertalentovani korektor Darlan Souza kojem će ovo biti prvi put da igra u Evropi.

Za sada to izgleda dobro, domaćin je sezonu otvorio uzastopnim pobedama nad Pjaćencom i Grotacolinom, pojačanja su se fino uklopila, ima malih problema na prijemu jer Keita nije navikao da igra na toj poziciji, ali to je bilo i očekivano i verujemo da će kako sezona odmiče četa Fabija Solija biti sve bolja.

Sa druge strane, Milano muči što je bez najvećeg letošnjeg pojačanja Fernanda Kreliga poznatijeg kao Kačopa koji ima problema sa povredom ramena i očekuje se da se vrati na teren početkom novembra.

Njega je solidno zamenio talentovani Leonardo Barbanti, devetnaestogodišnji Italijan pokazuje veliku zrelost iako nikada nije igrao na ovom nivou i u budućnosti bi mogao još jedan u nizu tehničara koje je Milano "izbacio" od kada ga sa klupe vodi Roberto Pjaca.

Na uvodna dva susreta, gosti su upisali pobedu i poraz. Napravili su veliki preokret protiv Modene u prvom kolu (3:2), ali su zatim ispustili dobijen prvi set na gostovanju Pjaćenci što ih je na kraju skupo koštalo (1:3).

Glavni igrač ekipe je naravno sjajni korektor Fere Regers, pored njega ističu se Ocuka i Kaneski, ali deluje da im fali još jedan igrač top klase, što bi Kačopa trebao biti, kako bi imali šanse da priprete timovima iz samog vrha tabele.

Što se tiče večerašnjeg duela, verujemo u rutinsku pobedu Verone koja je bolja ekipu u ovom trenutku, ispustila je samo jedan set do sada, a i imaće podršku svojih vernih navijača koji će popuniti "Pala Olimpiju" do poslednjeg mesta i napraviti fenomenalnu atmosferu kao što stalno čine.

NAŠ TIP: hendikep setova 1 (-1,5) (kvota 1,50)

