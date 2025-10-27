Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

В.М.

27. 10. 2025. u 09:01

IMA svega u današnjoj ponudi, za opreznije preporučujemo da sa tiketa "izbace" malo hrabriji predlog za "El Klasiko",

Foto: Profimedia

Ponedeljak

16.30 Rijeka - Osijek 1-1 (2,95)

18.00 Samsun - Rize X-1 (4,85)

Ukupna kvota: 14,30

